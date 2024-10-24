Остин в беседе с Галантом выразил обеспокоенность ударами по военным в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах по ливанским военным, а также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности миротворцев Временных сил

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах по ливанским военным, а также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, Остин и Галант обсудили "операции Израиля в Ливане и гуманитарную ситуацию в Газе".

"Министр также выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах по ливанским вооруженным силам и подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности ливанских вооруженных сил и сил ВСООНЛ", - отметил Райдер.

Остин также "призвал правительство Израиля предпринять все необходимые шаги в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газе", говорится в заявлении.