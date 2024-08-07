Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также дополнительной авиации.

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также дополнительной авиации.

Как передает Report, об этом заявил во вторник по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" министр обороны США Ллойд Остин.

"Для сохранения присутствия нашей авианосной ударной группы на Ближнем Востоке я приказал кораблю "Авраам Линкольн" заменить позднее в этом месяце корабль "Теодор Рузвельт". Я также приказал направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет. И я приказал направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления нашего потенциала по поддержке с воздуха в целях обороны, - сказал он на пресс-конференции в Аннаполисе (штат Мэриленд). - Это изменение расстановки сил дополняет имеющийся у нас широкий спектр средств в регионе, и мы сохраняем готовность к скорейшему развертыванию с целью реагирования на меняющиеся угрозы нашей безопасности, нашим партнерам или интересам".