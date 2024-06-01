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Остин: США продолжат играть жизненно важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе

Остин: США продолжат играть жизненно важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат "играть жизненно важную роль" в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
1 июня 2024 г. 10:33
Остин: США продолжат играть жизненно важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат "играть жизненно важную роль" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на Press Trust of India, об этом он заявил, отвечая на вопросы на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Вместе с нашими друзьями в регионе мы разрушаем национальные барьеры и лучше интегрируем нашу оборонную промышленность", - сказал Остин.

Остин заявил, что оборонное сотрудничество между США и Индией в настоящее лучше, чем когда-либо.

"Отношения, которые мы сейчас поддерживаем с Индией, так же хороши или даже лучше, чем наши отношения когда-либо были", - сказал он.

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