Остин: США продолжат играть жизненно важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат "играть жизненно важную роль" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат "играть жизненно важную роль" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на Press Trust of India, об этом он заявил, отвечая на вопросы на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Вместе с нашими друзьями в регионе мы разрушаем национальные барьеры и лучше интегрируем нашу оборонную промышленность", - сказал Остин.

Остин заявил, что оборонное сотрудничество между США и Индией в настоящее лучше, чем когда-либо.

"Отношения, которые мы сейчас поддерживаем с Индией, так же хороши или даже лучше, чем наши отношения когда-либо были", - сказал он.