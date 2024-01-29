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Остин: США примут необходимые меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке

Остин: США примут необходимые меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке Министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сил на Ближнем Востоке в свете гибели трех американских военных в результате атаки на сирийско-иорданской границе, передает Report с
Другие страны
29 января 2024 г. 21:01
Остин: США примут необходимые меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сил на Ближнем Востоке в свете гибели трех американских военных в результате атаки на сирийско-иорданской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Остин на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Пентагоне отметил, что "возмущен и опечален" произошедшим. "Президент [США Джо Байден] и я не потерпим нападений на американские силы. И мы предпримем все необходимые действия для защиты США и наших военных", - добавил министр.

"Я рад возвращению в Пентагон. Я хорошо себя чувствую и восстанавливаюсь, все еще восстанавливаюсь", - отметил Остин. Он вернулся к очной работе в Пентагоне после госпитализации в начале января с осложнениями, вызванными лечением рака простаты.

Министр обороны США выступил с утверждением, что Столтенберг поддержал "единство и решимость НАТО в период самых серьезных вызовов для трансатлантической безопасности с конца холодной войны".

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