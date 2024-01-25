Остин: США планируют эволюцию коалиционного присутствия в Ираке

Соединенные Штаты Америки поменяют принцип своего присутствия в Ираке.

Соединенные Штаты Америки поменяют принцип своего присутствия в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия в стране к «устойчивому двустороннему сотрудничеству» по безопасности в рамках Высшей военной комиссии Вашингтона и Багдада", - сказал он.

По его словам, высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности между США и Ираком. Речь идет об "эволюции" международной военной коалиции во главе с США для борьбы с террористами.