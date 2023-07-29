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Остин: США контактируют с РФ по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии

Остин: США контактируют с РФ по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии США продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения операций в воздушном пространстве Сирии.
Другие страны
29 июля 2023 г. 10:23
Остин: США контактируют с РФ по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии

США продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения операций в воздушном пространстве Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брисбене по итогам переговоров в формате "два плюс два" (AUSMIN), в которых также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг.

"Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности, и мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности", - сказал Остин, комментируя сообщения о том, что российские истребители якобы совершают небезопасные маневры в непосредственной близости от беспилотных летательных аппаратов США MQ-9 Reaper, выполняющих операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Австралия впервые с 2019 года принимает у себя ежегодные консультации AUSMIN. Переговоры проходят на фоне масштабных военных учений Talisman Sabre на севере Австралии, в которых в этом году принимают участие более 30 тыс. военнослужащих из 13 стран.

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