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Остин: Союзники Украины в Рамштайне утвердили планы поддержки Киева до 2027 года

Остин: Союзники Украины в Рамштайне утвердили планы поддержки Киева до 2027 года Участники контактной группы по координации поставок вооружений Украине утвердили так называемые дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с Киевом.
Другие страны
9 января 2025 г. 16:35
Остин: Союзники Украины в Рамштайне утвердили планы поддержки Киева до 2027 года

Участники контактной группы по координации поставок вооружений Украине утвердили так называемые дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии 25-го заседания этой группы, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Ранее сегодня состоялось заседание лидеров группы коалиций с участием представителей 15 стран. Они утвердили дорожные карты "коалиций возможностей" до 2027 года. С помощью "коалиций возможностей" страны-партнеры могут продолжать обеспечивать срочные нужды Украины на поле боя", - сказал он.

Как отмечается в распространенном Пентагоном совместном заявлении участников группы, союзники Киева намерены определить, как достичь намеченных показателей в удовлетворении военных потребностей Украины, и обеспечить их как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах "посредством государственных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению возможностей оборонно-промышленной базы".

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Версия на английском языке Ukraine's allies commit to long-term support at Ramstein meeting

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