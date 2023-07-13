Остин: Сомнений нет, что Украина вступит в НАТО после завершения конфликта

Министр обороны США Ллойд Остин "не сомневается" в том, что Украина сможет стать членом НАТО после завершения конфликта, но признает, что на этом пути Киеву необходимо провести дополнительную работу.

Министр обороны США Ллойд Остин "не сомневается" в том, что Украина сможет стать членом НАТО после завершения конфликта, но признает, что на этом пути Киеву необходимо провести дополнительную работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Пентагона заявил в четверг в интервью телеканалу CNN в Вильнюсе.

"Сомнений нет. <...>. Мы слышали, как практически все страны [НАТО на саммите] говорили об этом", - сказал министр.

Остин отметил, что Киеву "предстоит проделать работу", чтобы привести в соответствие Вооруженные силы Украины со стандартами НАТО. "Хотя мы делаем это сейчас, пока они воюют, необходимо сделать еще больше, чтобы обеспечить полный набор возможностей", - указал министр.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек альянса Столтенберг заявил, что страны-участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина-НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены".