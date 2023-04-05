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Остин посетит с визитом Швецию для обсуждения вопросов вступления в НАТО

Остин посетит с визитом Швецию для обсуждения вопросов вступления в НАТО Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении посетить Швецию в апреле с целью обсуждения вступления страны в НАТО.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 08:54
Остин посетит с визитом Швецию для обсуждения вопросов вступления в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении посетить Швецию в апреле с целью обсуждения вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Пентагон.

Ллойд Остин выразил свою благодарность Финляндии, которая стала 31-м членом НАТО в день 74-й годовщины Альянса. Министр отметил, что присоединение Финляндии к НАТО является доказательством привлекательности демократических ценностей Североатлантического союза и поддержки основанного на правилах международного порядка.

Остин выразил свое нетерпение относительно совместной работы с Финляндией как союзником, а также скорейшего вступления в НАТО Швеции. Министр отметил, что планирует обсудить ряд вопросов региональной безопасности и планы вступления Швеции в НАТО в рамках своего визита в Швецию в конце этого месяца.

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Версия на английском языке Lloyd Austin to visit Sweden to discuss NATO accession
Версия на азербайджанском языке Lloyd Ostin İsveçin NATO-ya üzvlüyünü müzakirə etmək üçün bu ölkəyə gedəcək

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