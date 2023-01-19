Остин попытается уговорить нового главу Минобороны Германии отправить Киеву танки

Новый министр обороны Германии Борис Писториус сегодня примет главу Минобороны США Ллойда Остина. Встреча состоится в рамках заседания Контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус сегодня примет главу Минобороны США Ллойда Остина. Встреча состоится в рамках заседания Контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторые американские чиновники выразили надежду на то, что Остину удастся убедить Писториуса разрешить передачу Украине танков Leopard германского производства.

Ряд стран, в том числе Польша и Финляндия, заявили о готовности предоставить Украине танки Leopard. Однако страны ждут разрешения от Германии, которая является производителем.

На днях сообщалось о том, что власти Германии в течение этой недели примут решение об отправке танков, и скорее всего, оно будет положительным. Дело в том, что германская сторона несколько раз заявляла о том, что отправка этих танков Киеву будет зависеть от того, "согласятся ли Соединенные Штаты сделать то же самое".

Между тем, президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Давосе заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний, намекая на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте.