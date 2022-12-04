Остин подтвердил готовность США продолжать поддержку Украины

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона продолжать поддержку Киева.
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"Мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону столько, сколько потребуется", - заявил Остин, утверждая, что поддержка со стороны администрации президента США Джо Байдена оказалась "жизненно важна" для киевских властей.
"Мы будем поддерживать Украину в ее стремлении защитить своих граждан и суверенитет страны", - продолжил глава Пентагона.
Он также отметил, что США вместе со своими партнерами и союзниками по Североатлантическому альянсу "будут уверенно защищать все фланги НАТО". При этом Остин подчеркнул, что США "не будут втянуты в конфликт" в Украине.