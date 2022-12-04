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Остин подтвердил готовность США продолжать поддержку Украины

Остин подтвердил готовность США продолжать поддержку Украины Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона продолжать поддержку Киева.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 01:55
Остин подтвердил готовность США продолжать поддержку Украины
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона продолжать поддержку Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону столько, сколько потребуется", - заявил Остин, утверждая, что поддержка со стороны администрации президента США Джо Байдена оказалась "жизненно важна" для киевских властей.

"Мы будем поддерживать Украину в ее стремлении защитить своих граждан и суверенитет страны", - продолжил глава Пентагона.

Он также отметил, что США вместе со своими партнерами и союзниками по Североатлантическому альянсу "будут уверенно защищать все фланги НАТО". При этом Остин подчеркнул, что США "не будут втянуты в конфликт" в Украине.

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