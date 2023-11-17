Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он на брифинге, отвечая на вопрос, касавшийся возобновления диалога между военными США и Китая

"Считаю, что нам необходимо иметь возможность говорить с друзьями, нам также важно иметь возможность говорить с противниками. Важно поддерживать эти каналы связи открытыми", - отметил Остин.

"Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом", - подчеркнул министр обороны.