О нас

Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу Министр обороны США Ллойд Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 01:53
Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он на брифинге, отвечая на вопрос, касавшийся возобновления диалога между военными США и Китая

"Считаю, что нам необходимо иметь возможность говорить с друзьями, нам также важно иметь возможность говорить с противниками. Важно поддерживать эти каналы связи открытыми", - отметил Остин.

"Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом", - подчеркнул министр обороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ostin Şoyqu ilə təmasların zəruriliyini qeyd edib

Другие новости из категории

Байден одобрил соглашение США по атомной энергетике с Филиппинами
Байден одобрил соглашение США по атомной энергетике с Филиппинами
17 ноября 2023 г. 01:17
В Норвегии и Эстонии допустили закрытие КПП на границе с Россией
В Норвегии и Эстонии допустили закрытие КПП на границе с Россией
16 ноября 2023 г. 22:31
Десятки сотрудниц британского Минобороны пожаловались на домогательства
Десятки сотрудниц британского Минобороны пожаловались на домогательства
16 ноября 2023 г. 21:39
Конкуренция между КНР и США не поможет решить глобальных проблем
Конкуренция между КНР и США не поможет решить глобальных проблем
16 ноября 2023 г. 21:25
США надеются, что резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку удастся реализовать
США надеются, что резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку удастся реализовать
16 ноября 2023 г. 21:11
Джон Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню
Джон Кирби: США продолжат поставки оружия Тайваню
16 ноября 2023 г. 20:58
Израиль заявил, что армия взяла под контроль западную часть Газы
Израиль заявил, что армия взяла под контроль западную часть Газы
16 ноября 2023 г. 20:34
США ввели санкции против 14 российских компаний
США ввели санкции против 14 российских компаний
16 ноября 2023 г. 20:22
Еврокомиссар по внутренним делам заявила, что ЕС без мигрантов будет парализован
Еврокомиссар по внутренним делам заявила, что ЕС без мигрантов будет парализован
16 ноября 2023 г. 19:37
Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев
Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев
16 ноября 2023 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi