Остин назвал оборонный бюджет Вашингтона на 2025 год

В 2025 году оборонный бюджет США вырастет до $841 млрд.

В 2025 году оборонный бюджет США вырастет до $841 млрд.

Как передает Report , об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на форуме по нацобороне в Калифорнии.

По его словам, в сравнении с оценками трехлетней давности оборонные расходы вырастут более чем на $100 млрд. При этом в текущем году они составляли $824 млрд. Остин назвал такое финансирование "историческим".

"Это поможет гарантировать, что армия США останется самой мощной боевой силой в мире", — сказал глава Пентагона.

Он пояснил, что рост военных расходов необходим, чтобы поддерживать военный потенциал страны с учетом вызовов для страны, к которым он отнес Россию, Китай и КНДР.