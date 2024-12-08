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Остин назвал оборонный бюджет Вашингтона на 2025 год

Остин назвал оборонный бюджет Вашингтона на 2025 год В 2025 году оборонный бюджет США вырастет до $841 млрд.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 03:42
Остин назвал оборонный бюджет Вашингтона на 2025 год

В 2025 году оборонный бюджет США вырастет до $841 млрд.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на форуме по нацобороне в Калифорнии.

По его словам, в сравнении с оценками трехлетней давности оборонные расходы вырастут более чем на $100 млрд. При этом в текущем году они составляли $824 млрд. Остин назвал такое финансирование "историческим".

"Это поможет гарантировать, что армия США останется самой мощной боевой силой в мире", — сказал глава Пентагона.

Он пояснил, что рост военных расходов необходим, чтобы поддерживать военный потенциал страны с учетом вызовов для страны, к которым он отнес Россию, Китай и КНДР.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqonun gələn il üçün büdcəsi açıqlanıb

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