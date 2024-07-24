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Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО

Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне в июле саммита НАТО, а также шаги по поддержке Киева.
Другие страны
24 июля 2024 г. 00:36
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне в июле саммита НАТО, а также шаги по поддержке Киева.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер.

"Сегодня Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым", - сказал он.

Райдер указал, что стороны обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО, а также шаги по поддержке Украины.

"Умеров также предоставил Остину обновленную информацию о динамике развития ситуации на земле в Украине", - добавил он.

Саммит НАТО состоялся 9-11 июля, его главной темой было оказание военного содействия Украине. Участники форума опубликовали итоговую декларацию, в которой предложили Пекину прекратить материальную и политическую поддержку Москвы в войне, а также пресечь экспорт в РФ товаров двойного назначения.

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