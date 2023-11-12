Остин и Умеров обсудили военные нужды Украины

Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Как сообщает Report , об этом украинский министр сообщил в Facebook.

"Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами", – отметил министр.

Он добавил, что поблагодарил Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны.

Также Умеров проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

"Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся предпринять, чтобы обеспечить победу Украины", – отметил он.