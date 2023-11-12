Остин и Умеров обсудили военные нужды Украины

Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Как сообщает
"Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами", – отметил министр.
Он добавил, что поблагодарил Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны.
Также Умеров проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.
"Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся предпринять, чтобы обеспечить победу Украины", – отметил он.