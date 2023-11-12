О нас

Остин и Умеров обсудили военные нужды Украины

Остин и Умеров обсудили военные нужды Украины Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 01:55
Остин и Умеров обсудили военные нужды Украины

Министр обороны Украины Рустам Умеров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Как сообщает Report, об этом украинский министр сообщил в Facebook.

"Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами", – отметил министр.

Он добавил, что поблагодарил Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны.

Также Умеров проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

"Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся предпринять, чтобы обеспечить победу Украины", – отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ostin və Umerov Ukraynanın hərbi ehtiyaclarını müzakirə ediblər

Экслюзивные новости

Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi