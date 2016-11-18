Останки Леха Качиньского похоронили в Кракове

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Повторные похороны погибших в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, тела которых были эксгумированы три дня назад для нужд следствия, состоялись в пятницу в Кракове.

Как передает Report, церемония носила закрытый характер.

Для участия в похоронах, помимо близких, в том числе брата Ярослава Качиньского и дочери Марты Качиньской, приехали президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Беата Шидло. Была зачитана заупокойная молитва, присутствовал почетный караул.

Эксгумация останков Качиньских была проведена в ночь с понедельника на вторник. На протяжении трех дней они исследовались в лаборатории центра судебных экспертиз в Кракове. По неофициальной информации, эксперты взяли более 40 разных анализов и проб, выяснив, что к смерти привели тяжелые множественные повреждения внутренних органов, сломанные кости и серьезные повреждения головы. Эта эксгумация стала первой в списке прокуратуры, в течение ближайшего года планирующей нарушить покой еще 81 жертвы катастрофы.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров.