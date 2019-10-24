Останки диктатора Франко перезахоронили в Испании

Захоронение останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) состоялось сегодня на кладбище Мингоррубио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония проходила в закрытом для прессы режиме, на ней присутствовали лишь 22 родственника диктатора.

В Эль-Пардо останки были доставлены на вертолете. Перед погребением Франко состоялась служба. Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг мог привести к нарушениям общественного порядка.