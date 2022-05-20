Оспу обезьян зафиксировали в восьми странах Европы

Случаи заражения оспой обезьян зарегистрировали по меньшей мере в восьми странах Европы.

Случаи заражения оспой обезьян зарегистрировали по меньшей мере в восьми странах Европы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания - сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США", — отмечается в его заявлении.

Он назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты. По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени.

Директор регионального бюро ВОЗ добавил, что большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме. При этом Клюге отметил, что болезнь может протекать более тяжело, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.