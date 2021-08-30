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Основной штат посольства США покинул Кабул

Основной штат посольства США покинул Кабул Основной штат американского посольства в Кабуле покинул столицу Афганистана во время завершающегося этапа эвакуации
Другие страны
30 августа 2021 г. 17:00
Основной штат посольства США покинул Кабул

Основной штат американского посольства в Кабуле покинул столицу Афганистана во время завершающегося этапа эвакуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Агентство не уточняет, вылетел ли на родину временно поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, президент Джо Байден намерен к 31 августа успеть отозвать из Кабула всех американских дипломатов, в том числе и Уилсона. По оценке издания, отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что дипломатическое присутствие США в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан других стран и беженцев. Власти США намерены закончить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.

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