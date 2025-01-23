Основное заседание МПК Азербайджан-Пакистан состоится 24 января

Сегодня начала работу 8-я сессия Совместной комиссии (СК) между Азербайджаном и Пакистаном, посвященная укреплению сотрудничества в ключевых секторах.

В Исламабаде в четверг начало работу 8-ое заседание совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии (МПК), на которой обсуждаются развитие сотрудничества в ключевых секторах.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, основное заседание МПК запланировано на 24 января 2025 года.

На заседании будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны, торговли и других стратегических направлениях.

В четверг представители Азербайджана и Пакистана обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в энергетике, транспорте, торговле.

В частности, обсуждалось взаимодействие в сфере оборонной промышленности, ИКТ и цифрового управления, банковского дела, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, туризма, спорта, молодежи, культуры, науки и образования, здравоохранения, изменения климата, предоставления государственных услуг и социальных инноваций.

Отметим, что сопредседателем МПК с азербайджанской стороны является министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев.

Предыдущее, седьмое, заседание МПК прошло в декабре 2021 года в Баку.