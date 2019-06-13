В Белом доме заявили, что основное бремя торговой войны ляжет скорее на Китай, чем на США

Основная экономическая нагрузка торговой войны ляжет скорее на Китай, чем на США.

Об этом заявил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, выступая на форуме, организованном в Вашингтоне Институтом мировой экономики Петерсона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Экономическое бремя в целом в большей степени навредит Китаю в большей степени, чем нам", - приводит телеканал CNBC слова Кудлоу.

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в воскресенье в интервью CNBC заверил, что состояние американской экономики по-прежнему является благоприятным и в этом существенно отличается от Европы, Китая и других стран мира.

Президент США Дональд Трамп критикует дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем, достигающий, по данным Вашингтона, $500 млрд. В течение прошлого года КНР и США неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.