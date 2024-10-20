Основная электростанция Кубы возобновила работу после сбоя

Теплоэлектростанция Antonio Guiteras, из-за сбоя в работе которой Куба уже третьи сутки переживает энергетический кризис, возобновила работу.

Теплоэлектростанция Antonio Guiteras, из-за сбоя в работе которой Куба уже третьи сутки переживает энергетический кризис, возобновила работу.

Как передает Report , об этом сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности республики.

"Запущена электростанция Antonio Guiteras и сформирована электросистема между Матансасом (город в центральной части Кубы, где находится станция - ред.) и Ольгином (город на востоке Кубы, около 600 км от Гаваны - ред.)", - отмечается в сообщении министерства в его Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что покрытие территории страны услугами электроснабжения зависит от возможностей генерирования энергии, оно будет увеличиваться сегодня в течение дня.

Напомним, что 18 октября после непредвиденной остановки ТЭЦ на всей территории Кубы была полностью прекращена подача электричества.