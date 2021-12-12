Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года.

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

По ее информации, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона по видеосвязи. По мнению Моррис, инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, и общим ухудшением здоровья. Произошедшее сказалось на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Ассанж прошел МРТ головного мозга, теперь он принимает медикаменты против инсульта.