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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 03:54
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

По ее информации, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона по видеосвязи. По мнению Моррис, инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, и общим ухудшением здоровья. Произошедшее сказалось на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Ассанж прошел МРТ головного мозга, теперь он принимает медикаменты против инсульта.

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Версия на азербайджанском языке “WikiLeaks”in qurucusu Culian Assanc həbsxanada insult keçirib

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