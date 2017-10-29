Основатель "Википедии" анонсировал скорый запуск сервиса по борьбе с фейками в СМИ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В ходе делового форума Global Synergy Forum в Нью-Йорке основатель сетевой энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс заявил о скором запуске сервиса по борьбе с распространением недостоверной информации в СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам Уэйлса, смысл проекта под названием «Викитрибьюн» заключается в том, что на одноимённом сайте будут размещаться лишь те публикации, которые прошли тщательную проверку журналистами-редакторами.

«Мы на стадии закрытого бета-тестирования. Мы намерены открыться очень-очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем», — заявил он.

Отмечается, что проект не связан с «Википедией» и фондом «Викимедиа» и будет финансироваться за счёт частных пожертвований, что, вероятно, позволит сохранить его нейтральность.

Уэйлс также добавил, что запуск сервиса пройдёт в пробном режиме и без официальных заявлений в связи с желанием создателей избежать наплыва посетителей и не обрушить работу сайта.