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    Основатель "Википедии" анонсировал скорый запуск сервиса по борьбе с фейками в СМИ

    На одноимённом сайте будут размещаться лишь те публикации, которые прошли тщательную проверку журналистами-редакторами

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В ходе делового форума Global Synergy Forum в Нью-Йорке основатель сетевой энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс заявил о скором запуске сервиса по борьбе с распространением недостоверной информации в СМИ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам Уэйлса, смысл проекта под названием «Викитрибьюн» заключается в том, что на одноимённом сайте будут размещаться лишь те публикации, которые прошли тщательную проверку журналистами-редакторами.

    «Мы на стадии закрытого бета-тестирования. Мы намерены открыться очень-очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем», — заявил он.

    Отмечается, что проект не связан с «Википедией» и фондом «Викимедиа» и будет финансироваться за счёт частных пожертвований, что, вероятно, позволит сохранить его нейтральность.

    Уэйлс также добавил, что запуск сервиса пройдёт в пробном режиме и без официальных заявлений в связи с желанием создателей избежать наплыва посетителей и не обрушить работу сайта.

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