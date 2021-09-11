Умер основатель убившей свыше 60 тысяч человек террористической организации

Он умер из-за проблем со здоровьем

Основатель перуанской леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" Абимаэль Гусман умер в субботу в тюрьме в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Он умер в тюрьме особо строгого режима, расположенной на территории базы ВМС в Кальяо. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Гусман был арестован в сентябре 1992 года и приговорен к пожизненному сроку.

В результате террористической деятельности "Сендеро луминосо" в Перу с 1980 года погибли свыше 60 тыс. человек. Нанесенный стране материальный ущерб оценивается примерно в 25 млрд долларов США. После ареста Гусмана группировка стала терять влияние, однако в последние годы небольшие группы экстремистов продолжали совершать нападения на перуанских военных и представителей правоохранительных органов.