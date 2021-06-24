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Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме

Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании.
Другие страны
24 июня 2021 г. 01:22
Основатель McAfee покончил с собой в испанской тюрьме
Джон Макафи

Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Pais.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По версии газеты, он был найден мертвым в своей камере в тюрьме в провинции Барселона. Правоохранительные органы Каталонии начали расследование случившегося, однако пока все указывает на то, что 75-летний Макафи покончил жизнь самоубийством.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой политического преследования со стороны Соединенных Штатов.

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