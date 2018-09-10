Основатель корпорации Alibaba уйдет в отставку ровно через год

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Основатель и глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма (Ма Юнь) уйдет на пенсию ровно через год - 10 сентября 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

"Сегодня исполняется 19 лет с момента образования Alibaba. Я чувствую, что взволнован, и хотел бы объявить всем, что, согласно решению совета директоров, ровно через год, <...> я больше не буду занимать пост председателя правления компании", - заявил бизнесмен.

Он добавил, что его должность перейдет к нынешнему генеральному директору корпорации Чжан Юну.

В пятницу газета The New York Times проинформировала, что Джек Ма уйдет в отставку в этот понедельник (10 сентября) и "собирается посвятить все свое время преподаванию".

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Состояние основателя корпорации оценивается в $40 млрд, он считается одним из самых состоятельных граждан КНР.