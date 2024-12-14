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Основатель компании Mango погиб в Испании при падении в ущелье

Основатель компании Mango погиб в Испании при падении в ущелье Основатель испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах в автономном сообществе Каталония.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 20:55
Основатель компании Mango погиб в Испании при падении в ущелье

Основатель испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах в автономном сообществе Каталония.

Как передает Report, об этом сообщила газета El PaÍs.

По ее информации, 71-летний предприниматель погиб в результате падения в ущелье в муниципалитете Кольбато.

Газета La Vanguardia уточняет, Андик был на экскурсии с членами семьи. Он упал с высоты 150 м.

Напомним, что сеть Mango была основана в 1984 году в автономном сообществе Каталония родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком.

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