​"Основатель" Facebook запросил убежища у Эквадор

Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает его адвокат Роберто Кальдерон.

Отметим, что П.Челья был задержан на территории Эквадора в августе 2018 года, национальный суд страны одобрил его экстрадицию в США.

"Со стороны Чельи было высказано желание получить убежище со стороны Эквадора. Есть официальный запрос к правительству Эквадора", - заявил П.Кальдерон, добавив, что запрос связан с тем, что П.Челья опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.

Напомним, Пол Челья в 2010 году подал в суд на основателя социальной сети Facebook, утверждая при этом, что у них было соглашение, по которому П.Челья являлся владельцем половины компании. В свою очередь юристы компании заявили, что "основатель" подделывал и уничтожал улики в обоснование своей претензии. Против П.Чельи были выдвинуты федеральные обвинения в мошенничестве. В 2015 году обвиняемый, содержащийся под домашним арестом в ожидании суда, решил бежать.