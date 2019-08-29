​Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

© Brent Lewin — Bloomberg / Getty Images https://report.az/storage/news/e197e05438c01e0d2f82fc5804f09d1f/465be5ed-884d-4ce7-a839-210c15e440c1_292.jpg

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом предприниматель заявил, выступая на международной конференции по развитию искусственного интеллекта в Шанхае.

"В ближайшие 10-20 лет все люди, страны, правительства должны заняться реформой системы образования, чтобы быть уверенными в том, что наши дети смогут найти такую работу, которая занимала бы три дня в неделю, четыре часа в день", - приводит агентство Bloomberg высказывания бизнесмена.

При этом он отметил, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест. "Я не беспокоюсь насчет рабочих мест, - сказал Джек Ма. - У компьютеров есть только чипы, в то время как у людей - сердце. Знания идут именно из сердца". По его словам, "благодаря искусственному интеллекту люди будут иметь больше времени, чтобы наслаждаться своей жизнью".

В апреле Джек Ма в аккаунте Alibaba в социальной сети Wechat выступил в защиту культуры сверхурочной работы, которая распространена в его компании. Он подчеркнул, что "возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера - это благословение", а также указал, что никогда не откажется от своей привычки проводить долгие часы на рабочем месте.

Джек Ма основал Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил компанию в одну из крупнейших в мире в сфере электронной коммерции. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в более чем $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей материкового Китая.