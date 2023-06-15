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Осло и Копенгаген договорились передать Киеву 9 тыс. артиллерийских снарядов

Осло и Копенгаген договорились передать Киеву 9 тыс. артиллерийских снарядов Власти Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов.
Другие страны
15 июня 2023 г. 12:47
Осло и Копенгаген договорились передать Киеву 9 тыс. артиллерийских снарядов

Власти Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг на официальном сайте норвежского правительства.

"Норвегия и Дания договорились передать Украине дополнительно 9 000 артиллерийских снарядов. Норвегия предоставляет снаряды, а Дания - взрыватели и метательные заряды", - говорится в сообщении.

3 апреля Министерство обороны Дании договорилось с оборонным ведомством Норвегии совместно передать Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Версия на азербайджанском языке Norveç və Danimarka Ukraynaya 9 min artilleriya mərmisi tədarük edəcək

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