Осло и Копенгаген договорились передать Киеву 9 тыс. артиллерийских снарядов

Власти Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов.

Власти Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг на официальном сайте норвежского правительства.

"Норвегия и Дания договорились передать Украине дополнительно 9 000 артиллерийских снарядов. Норвегия предоставляет снаряды, а Дания - взрыватели и метательные заряды", - говорится в сообщении.

3 апреля Министерство обороны Дании договорилось с оборонным ведомством Норвегии совместно передать Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.