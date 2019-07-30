Резолюция по реформе Совбеза ООН будет представлена на сессии Генассамблеи в сентябре

Резолюция, которая поможет продвинуть процесс реформы Совета Безопасности ООН, будет предложена на предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Report, об этом сообщила председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нам необходимо вести дальше работу по реформе Совета Безопасности ООН. Реформа Совета - это один из самых сложных и разделяющих страны вопросов. В этом году мы сможем провести резолюцию, которая сможет снизить напряженность и укрепить сотрудничество в вопросе реформы Совета Безопасности", - заявила она.

Отметим, что межправительственные переговоры о реформе СБ ООН ведутся уже несколько лет, однако странам пока не удалось прийти к консенсусу.