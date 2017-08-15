Осенью пройдет встреча глав МВД стран "большой семёрки"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Италии осенью пройдёт саммит министров внутренних дел стран "большой семёрки", посвящённый вопросам безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом на прошедшей 15 августа пресс-конференции заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

По его словам, встреча будет организована по просьбе партнёров по G7: Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии и США.

По информации, саммит "большой семёрки" вероятно состоится в октябре этого года.

Отметим, что в мае саммит G7 уже проходил в Италии. Тогда главы государств "большой семёрки" подписали декларацию по борьбе с терроризмом.