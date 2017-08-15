Осенью пройдет встреча глав МВД стран "большой семёрки"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Италии осенью пройдёт саммит министров внутренних дел стран "большой семёрки", посвящённый вопросам безопасности.
Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом на прошедшей 15 августа пресс-конференции заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.
По его словам, встреча будет организована по просьбе партнёров по G7: Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии и США.
По информации, саммит "большой семёрки" вероятно состоится в октябре этого года.
Отметим, что в мае саммит G7 уже проходил в Италии. Тогда главы государств "большой семёрки" подписали декларацию по борьбе с терроризмом.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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