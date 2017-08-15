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    Осенью пройдет встреча глав МВД стран "большой семёрки"

    Саммит G7 вероятно состоится в октябре

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Италии осенью пройдёт саммит министров внутренних дел стран "большой семёрки", посвящённый вопросам безопасности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом на прошедшей 15 августа пресс-конференции заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити. 

    По его словам, встреча будет организована по просьбе партнёров по G7: Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии и США. 

    По информации, саммит "большой семёрки" вероятно состоится в октябре этого года.

    Отметим, что в мае саммит G7 уже проходил в Италии. Тогда главы государств "большой семёрки" подписали декларацию по борьбе с терроризмом.

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