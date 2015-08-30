Госдепартамент США призвал Египет пересмотреть приговор журналистам «Аль-Джазиры»

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ США разочарованы и обеспокоены решением египетского суда в отношении журналистов телеканала «Аль-Джазира», говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Джон Кирби.

По его словам, США призывают правительство Египта предпринять все необходимые меры для изменения вердикта, который «подрывает саму свободу выражения мнения, необходимую для стабильности и развития».

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы заявил, что приговор египетского суда журналистам телеканала «Аль-Джазира» Мухаммеду Фахми и Бахеру Мухаммеду стал ударом по свободе выражения мнений, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.