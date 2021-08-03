Ортега будет баллотироваться в президенты Никарагуа на очередной срок

Президент Никарагуа Даниэль Ортега утвержден кандидатом на выборах главы государства от "Сандинистского фронта национального освобождения".

Президент Никарагуа Даниэль Ортега утвержден кандидатом на выборах главы государства от "Сандинистского фронта национального освобождения".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник печатный орган партии "Баррикада".

"Единогласно были одобрены кандидаты на всеобщих выборах президента Никарагуа в 2021 году от "Сандинистского фронта национального освобождения" и объединенного альянса "Никарагуа торжествует" - командующий Даниэль Ортега Сааведра и Росарио Мурильо", - говорится в сообщении. Супруга Ортеги Мурильо будет баллотироваться на пост вице-президента, который она занимает в настоящее время.

Напомним, что на выборах в ноябре 2016 года Ортегу поддержали более 72% избирателей, принявших участие в голосовании.