Ортега будет баллотироваться в президенты Никарагуа на очередной срок

Президент Никарагуа Даниэль Ортега утвержден кандидатом на выборах главы государства от "Сандинистского фронта национального освобождения".
"Единогласно были одобрены кандидаты на всеобщих выборах президента Никарагуа в 2021 году от "Сандинистского фронта национального освобождения" и объединенного альянса "Никарагуа торжествует" - командующий Даниэль Ортега Сааведра и Росарио Мурильо", - говорится в сообщении. Супруга Ортеги Мурильо будет баллотироваться на пост вице-президента, который она занимает в настоящее время.
Напомним, что на выборах в ноябре 2016 года Ортегу поддержали более 72% избирателей, принявших участие в голосовании.