Органы материкового Китая раскрыли более 1 тыс. дел о шпионаже

Спецслужбы КНР раскрыли более 1 тыс. дел о краже тайваньскими шпионами информации в материковом Китае.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает на своей странице в WeChat Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.
"Органы государственной безопасности Китая последовательно раскрыли более тысячи случаев кражи разведывательных данных, связанных с тайваньскими шпионами, и ликвидировали большое количество шпионских сетей", - говорится в сообщении.
В статье отмечается, что компетентные органы "приняли строгие меры предосторожности и жестко пресекли <...> все действия по краже разведывательных данных, шпионажу и саботажу, направленные против материковой части Китая".
Как подчеркивается далее, органы государственной безопасности КНР также борются с действиями, направленными на использование тайваньского вопроса для сдерживания Китая, пресекаются попытки сторонников "независимости Тайваня" "вступить в сговор с внешними силами".