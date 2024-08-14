Органы материкового Китая раскрыли более 1 тыс. дел о шпионаже

Спецслужбы КНР раскрыли более 1 тыс. дел о краже тайваньскими шпионами информации в материковом Китае.

Спецслужбы КНР раскрыли более 1 тыс. дел о краже тайваньскими шпионами информации в материковом Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает на своей странице в WeChat Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

"Органы государственной безопасности Китая последовательно раскрыли более тысячи случаев кражи разведывательных данных, связанных с тайваньскими шпионами, и ликвидировали большое количество шпионских сетей", - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что компетентные органы "приняли строгие меры предосторожности и жестко пресекли <...> все действия по краже разведывательных данных, шпионажу и саботажу, направленные против материковой части Китая".

Как подчеркивается далее, органы государственной безопасности КНР также борются с действиями, направленными на использование тайваньского вопроса для сдерживания Китая, пресекаются попытки сторонников "независимости Тайваня" "вступить в сговор с внешними силами".