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Органы безопасности Германии проверяют экоактивистов на экстремизм

Органы безопасности Германии проверяют экоактивистов на экстремизм Федеральное ведомство по охране конституции Германии проверяет на экстремизм экологическое движение "Последнее поколение" (Letzte Generation).
Другие страны
10 марта 2023 г. 19:47
Органы безопасности Германии проверяют экоактивистов на экстремизм

Федеральное ведомство по охране конституции Германии проверяет на экстремизм экологическое движение "Последнее поколение" (Letzte Generation).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, проверка по открытым источникам информации началась уже более полугода назад. Если по ее итогам ведомство сочтет действия экологических активистов экстремистскими, то оно получит право на слежку за членами движения.

Отметим, что 7 марта экоактивисты облили оранжевой краской фасад здания министерства транспорта ФРГ. Четыре сторонника движения "Последнее поколение" прибыли к зданию на пожарной машине и распылили краску, а затем воду из шланга.

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