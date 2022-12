На официальной странице Организации тюркских государств (ОТГ) в Twitter размещена публикация в связи с Днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , в публикации говорится:

"C глубоким уважением чтим память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева".