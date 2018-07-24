Организация Трампа вложит инвестиции в спорный проект в Шотландии

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "The Trump Organisation", основателем которой является президент США Дональд Трамп, инвестирует 150 млн. фунтов стерлингов ($197 млн.) в расширение своего проекта в шотландском Абердине.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в сообщении компании.

На территории площадью 1500 га The Trump Organisation хочет построит 500 жилых домов, 50 гостиничных коттеджей, спортивный центр, торговые помещения и другие развлекательные объекты.

Как сообщает Bloomberg, этот проект привел к спорам в Шотландии. В частности, компания столкнулась с экологами, местными жителями, местным правительством. При этом визит Трампа в Шотландию на выходных вызвал протесты в Глазго и Эдинбурге. Ни первый министр Шотландии Никола Стерджен, ни один из ее представителей не стали приветствовать Трампа.