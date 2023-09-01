Организация стран Центральной Африки назначила президента ЦАР координатором по Габону

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) утвердило в качестве своего координатора по Габону президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера.

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) утвердило в качестве своего координатора по Габону президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном портале ECCAS.

"Заседание ECCAS назначило президента ЦАР Туадера координатором политического процесса в Габоне, уполномочив его начать переговоры со всеми габонскими сторонами и партнерами этой страны в целях скорейшего возвращения ее к конституционному порядку", - говорится в нем. ECCAS также осудил насильственный захват военными власти в Габоне в нарушение конституции страны, а также основополагающих документов ECCAS и Африканского союза.

Экстренная встреча ECCAS по Габону созывается в понедельник, 4 сентября.