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Организация стран Центральной Африки назначила президента ЦАР координатором по Габону

Организация стран Центральной Африки назначила президента ЦАР координатором по Габону Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) утвердило в качестве своего координатора по Габону президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 20:33
Организация стран Центральной Африки назначила президента ЦАР координатором по Габону

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) утвердило в качестве своего координатора по Габону президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном портале ECCAS.

"Заседание ECCAS назначило президента ЦАР Туадера координатором политического процесса в Габоне, уполномочив его начать переговоры со всеми габонскими сторонами и партнерами этой страны в целях скорейшего возвращения ее к конституционному порядку", - говорится в нем. ECCAS также осудил насильственный захват военными власти в Габоне в нарушение конституции страны, а также основополагающих документов ECCAS и Африканского союза.

Экстренная встреча ECCAS по Габону созывается в понедельник, 4 сентября.

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