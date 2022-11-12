Организация американских государств проведет расследование по поводу романа генсека с коллегой

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в пятницу одобрил проведение внешнего расследования по поводу романа генерального секретаря организации Луиса Альмагро с его коллегой.

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) одобрил проведение внешнего расследования по поводу романа генерального секретаря организации Луиса Альмагро с его коллегой.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной резолюции организации в твиттере.

"Разрешить расследование, которое проведет внешняя компания, <...>, чтобы установить, имеют ли основания обвинения, сформулированные в отношении генсека журналистом Ассошиэйтед Пресс <...> и нарушил ли генеральный секретарь нормы и регламенты ОАГ", - говорится в решении организации.

Прошение о проведении внешнего расследования подал сам Альмагро. Он признал, что состоял в отношениях с подчиненной в течение трех лет, но заявил, что не использовал свое служебное положение.

В постановлении ОАГ, помимо Associated Press, упоминается анонимное письмо, датированное 2 июня. В нем утверждалось, что Альмагро обеспечил повышение своей помощнице, с которой состоял в близких отношениях