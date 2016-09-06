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    Орел напал на женщину в австралийском зоопарке

    Пострадавшая с глубокими ранами на лице и руках была срочно доставлена в больницу

    Баку. 6 Сентября. REPORT.AZ/ Клинохвостый орел атаковал утром женщину в зоопарке Каррамбин, расположенном к югу от австралийского города Голд-Кост (штат Квинсленд).

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

    Пострадавшая, которой около 30 лет, с глубокими ранами на лице и руках была срочно доставлена в больницу Голд-Коста. По словам медиков, она находится в стабильном состоянии.

    Служители зоопарка пока отказываются как-либо комментировать этот инцидент. На интернет-сайте зоопарка размещена реклама шоу "Свободный полет птиц", в ходе которого орел пролетает над головами зрителей.

    Клинохвостый орел является крупнейшим пернатым хищником Австралии и эндемиком Зеленого континента и Папуа - Новой Гвинеи. Размах его крыльев составляет около 2,8 метра.

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