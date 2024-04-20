Орбан жестко раскритиковал руководство ЕС: Соберите свои вещи и уходите

Нынешнее руководство ЕС нужно оттеснить от власти, иначе Венгрия и весь Евросоюз заплатят высокую цену.

Нынешнее руководство ЕС нужно оттеснить от власти, иначе Венгрия и весь Евросоюз заплатят высокую цену.

Как передает Report со ссылкой на издание Index, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Экономика Европы приходит в упадок, поэтому зеленый переход - это катастрофа, украинское зерно разоряет европейских фермеров, мигранты бегут через границы, преступность растет, насилие растет, они (нынешнее руководство ЕС - ред.) хотят вырастить детей и передать их к гендерным активистам", - сказал В.Орбан.

Венгерский премьер также представил личное видение решения возникшей проблемы.

"Что мы можем сделать? Прежде всего, давайте проясним: если вы плохо проявили себя во время выданного вам мандата, если вы создали проблемы своим избирателям, если они ничего от вас не ждут, то вы можете сделать только одно: собрать свои вещи и уйти. Руководство Брюсселя должно уйти", - сказал он.

"Мы должны взять под контроль Брюссель, мы должны оттеснить брюссельских бюрократов, и мы должны взять дело в свои руки. Если мы этого не сделаем, не только Европа, но и мы, венгры, заплатим высокую цену из-за некомпетентности и бессилия лидеров в Брюсселе", - заключил Виктор Орбан.