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Орбан заявил о необходимости создания в Венгрии сильной армии

Орбан заявил о необходимости создания в Венгрии сильной армии Сделки с участием нерезидентов из недружественных юрисдикций, в которые вовлечены организации финансового сектора, потребуют согласования властей, даже если речь идет о небольшой доле. Об этом сообщает Report со ссылкой на Interfax.
Другие страны
15 октября 2022 г. 19:22
Орбан заявил о необходимости создания в Венгрии сильной армии

Венгрии необходимо создать армию сдерживающей силы, поскольку стране надо готовиться к затяжному конфликту в условиях санкций, сотрясающих экономику Европы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что венгры должны посмотреть в лицо реальности.

"Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Если так пойдет дальше, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности", - сказал Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев.

Политик подчеркнул, что Венгрии нужна армия, готовая наносить удары и способная гарантировать мир.

"Тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным. У кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться", - резюмировал он.

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