Орбан заявил о намерении Запада нанести РФ военное поражение ради ее богатств

Страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте в Украине, чтобы добраться до ее богатств, как они это пытались сделать в 1990-е годы.

Страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте в Украине, чтобы добраться до ее богатств, как они это пытались сделать в 1990-е годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу Hír TV.

"Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Запад стремится к военной победе над Россией в украинском конфликте.

В связи с этим Орбан напомнил о периоде 1990-х годов, когда, по его словам, "европейцы были встречены в России с распростертыми объятиями и беспрепятственно внедрились в российскую экономику". Премьер считает, что Запад тогда пытался эксплуатировать Россию и Украину, но "русские в конце концов взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад".

Венгерский лидер отметил, что сейчас многие на Западе хотели бы вернуться в те времена, "мечтают о великой перестройке на Востоке" и надеются, что конфликт в Украине предоставит для этого возможности. По его мнению, различные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на этом конфликте.

"Американцы продвигают отличное предложение о том, что они снова предоставят Украине кредит в размере $40 млрд, а европейцы, в свою очередь, дадут гарантии, что украинцы вернут этот долг".

Орбан напомнил, что сейчас Украина погрязла в долгах, но раньше она тоже была богатой страной.