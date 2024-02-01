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Орбан заявил о дефиците демократии в ЕС

Орбан заявил о дефиците демократии в ЕС В Европейском союзе существует дефицит демократии.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 03:47
Орбан заявил о дефиците демократии в ЕС

В Европейском союзе существует дефицит демократии.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге фермеров в Брюсселе.

По его словам, решением проблемы станет смена руководства в ЕС в ходе выборов в Европарламент.

"Это ошибка Европы — лидеры не принимают всерьез глас народа. Это проблема номер один. Говорим ли мы о миграции, о войне, об Украине, о чем угодно — глас народа лидеры не принимают всерьез. Это демократический дефицит", - заявил Орбан на митинге.

Венгерский премьер заявил, что на ближайших выборах в Европейский парламент необходимо добиться смены власти в ЕС.

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