Орбан заявил о дефиците демократии в ЕС

В Европейском союзе существует дефицит демократии.
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По его словам, решением проблемы станет смена руководства в ЕС в ходе выборов в Европарламент.
"Это ошибка Европы — лидеры не принимают всерьез глас народа. Это проблема номер один. Говорим ли мы о миграции, о войне, об Украине, о чем угодно — глас народа лидеры не принимают всерьез. Это демократический дефицит", - заявил Орбан на митинге.
Венгерский премьер заявил, что на ближайших выборах в Европейский парламент необходимо добиться смены власти в ЕС.