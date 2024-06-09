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Орбан заявил, что мир в Украине зависит от выборов в ЕС и США

Орбан заявил, что мир в Украине зависит от выборов в ЕС и США Рассчитывать на урегулирование конфликта в Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.
Другие страны
9 июня 2024 г. 12:46
Орбан заявил, что мир в Украине зависит от выборов в ЕС и США

Рассчитывать на урегулирование конфликта в Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в Европарламент.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать установления мира в Украине, глава правительства сказал: "Этого можно достичь в два шага". Он пояснил, что главной темой проходящих в настоящее время выборов Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о войне и мире. В ноябре, напомнил премьер, состоятся выборы президента США.

"Это второй шаг", - уточнил Орбан. Он подчеркнул, что если на выборах в Европе и в США "победа будет за миролюбивыми людьми", то в Украине может быть установлен мир.

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