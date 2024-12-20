Орбан заявил, что ему удалось убедить Путина рассмотреть вопрос о перемирии в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ему удалось убедить президента РФ Владимира Путина "хотя бы рассмотреть вопрос о прекращении огня".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ему удалось убедить президента РФ Владимира Путина "хотя бы рассмотреть вопрос о прекращении огня".

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, c соответствующим заявлением венгерский премьер выступил в традиционном пятничном эфире на радио Kossuth.

По его словам, рождественское перемирие показало бы, что краткосрочный мир в Украине "не безнадежен": "Поскольку это (перемирие - ред.) всего два-три дня, то аргумент, что та или иная сторона получит преимущество, отпадает. В Киеве тоже могут легко изменить позицию".

Орбан также отметил, что официальный Киев не должен идти на провокации: "Какие-либо провокации недопустимы, стратегическое спокойствие - самое важное во время войны. Предложение о прекращении огня в канун Нового года все еще на повестке дня".

Премьер рассказал о многочисленных спекуляциях по поводу того, что будет после инаугурации Трампа: "До его инаугурации осталось примерно месяц. Сейчас важно, чтобы с Трампом ничего не случилось до принятия присяги".

По словам политика, люди уже устали от войны и санкций.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин высказался против предложения Орбана о прекращении огня с Россией на период Рождества и масштабном обмене пленными.