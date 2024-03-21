Орбан: Ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологических взглядов политиков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологических взглядов политиков.

Как передает Report, об этом Орбан сказал журналистам по прибытии на саммит по атомной энергетике в Брюсселе.

По его словам, к ядерной энергетике необходимо относиться как к чистому и безопасному источнику энергии.

"Ядерная энергетика является заложницей идеологического подхода. Мы должны освободить ее от этого", - сказал он.

По словам Орбана, ядерная энергетика позволяет вырабатывать энергию чистым и безопасным способом и к ней необходимо относиться именно так. Венгрия поддерживает развитие ядерной энергетики, добавил Орбан.