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Орбан: Ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологии

Орбан: Ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологических взглядов политиков.
Другие страны
21 марта 2024 г. 14:38
Орбан: Ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ядерная энергетика не должна быть заложницей идеологических взглядов политиков.

Как передает Report, об этом Орбан сказал журналистам по прибытии на саммит по атомной энергетике в Брюсселе.

По его словам, к ядерной энергетике необходимо относиться как к чистому и безопасному источнику энергии.

"Ядерная энергетика является заложницей идеологического подхода. Мы должны освободить ее от этого", - сказал он.

По словам Орбана, ядерная энергетика позволяет вырабатывать энергию чистым и безопасным способом и к ней необходимо относиться именно так. Венгрия поддерживает развитие ядерной энергетики, добавил Орбан.

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Версия на английском языке Orban: Nuclear energy should not be hostage to ideology

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